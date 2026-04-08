2026 YDS/1 sınavı açıklandı mı? YDS/1 sınavı ne zaman açıklanacak?

2026 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Sınavın tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilirken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından konuya ilişkin takvim daha önce paylaşılmıştı. Peki, YDS/1 sınav sonucu açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

18-26 Şubat 2026 tarihleri arasında başvuruları alınan YDS/1, 5 Nisan'da gerçekleştirildi. Sınava katılan binlerce aday, elde edecekleri puanları öğrenmek için sonuç tarihini yakından takip ediyor. Peki YDS/1 sınavı açıklandı mı? YDS/1 ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde... YDS/1 sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları henüz erişime açılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Sınav değerlendirmesi nasıl yapılacak? Sınavda yer alan çoktan seçmeli testler, ÖSYM tarafından optik okuyucular aracılığıyla okunarak bilgisayar ortamında değerlendirilecek. Puanlama sürecinde yalnızca doğru yanıtlar dikkate alınacak; 4 yanlış 1 doğruyu götürmeyecek. Sınav sonrasında herhangi bir sorunun iptal edilmesi durumunda, söz konusu sorular değerlendirme dışı bırakılacak ve kalan soruların puan değerleri yeniden hesaplanacak. Ayrıca, cevap anahtarında değişiklik yapılması gereken durumlarda, güncellenmiş anahtar esas alınarak sınav sonucu hesaplanacak. Adayların doğru cevap sayıları üzerinden hesaplama yapılarak YDS puanları 100 tam puan üzerinden belirlenecek. Test uygulanmayan dillerde ise çeviri yanıtları ÖSYM tarafından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek yine 100 puan üzerinden sonuçlandırılacak. YDS/1 puan aralıkları ve seviyeleri Yabancı dil düzeyleri, adayların aldıkları puanlara göre şu şekilde sınıflandırılıyor: 90 – 100 puan: (A) seviyesi 80 – 89 puan: (B) seviyesi 70 – 79 puan: (C) seviyesi 60 – 69 puan: (D) seviyesi 50 – 59 puan: (E) seviyesi ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul ediyorum. Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!