GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,93
EURO
50,40
STERLİN
58,00
GRAM
6.258,03
ÇEYREK
10.290,81
YARIM ALTIN
20.481,98
CUMHURİYET ALTINI
40.834,69
EĞİTİM Haberleri

Ağrı’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Ağrı kar tatili için gözler Valilik’te!

Ağrı’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Ağrı kar tatili için gözler Valilik’te!

Doğu Anadolu'da kış şartlarının etkisini artırdığı Ağrı'da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Ağrı'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimler ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Ağrı Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ağrı ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, tipi ve don uyarılarının ardından kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, olası bir tatil kararı yakından takip ediliyor. Ağrı Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Ağrı'da okullar tatil mi?

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"İlimizde bir önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak ilimiz genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER