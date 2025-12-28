Ağrı’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Ağrı kar tatili için gözler Valilik’te!

Doğu Anadolu'da kış şartlarının etkisini artırdığı Ağrı'da, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Ağrı'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimler ve ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Ağrı Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ağrı ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, tipi ve don uyarılarının ardından kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, olası bir tatil kararı yakından takip ediliyor. Ağrı Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Ağrı'da okullar tatil mi?

AĞRI'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"İlimizde bir önceki gün etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla, 29 Aralık 2025 Pazartesi günü ulaşımda yaşanabilecek muhtemel aksaklıklar ile oluşabilecek buzlanma riski dikkate alınarak ilimiz genelinde köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrencilerimiz ile köy okullarında görevli öğretmenlerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.'' ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi