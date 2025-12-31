GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Aksaray’da okullar tatil mi, son durum ne? Aksaray kar tatili için gözler Valilik’te!

Güncelleme Tarihi: 2025-12-31

Aksaray’da okullar tatil mi, son durum ne? Aksaray kar tatili için gözler Valilik’te!
Aksaray’da okullar tatil mi, son durum ne? Aksaray kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'nun kış şartlarıyla bilinen şehirlerinden Aksaray'da kış etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Aksaray'da bugün okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Aksaray Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aksaray ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Aksaray Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Aksaray'da okullar tatil mi?

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada;

"Sevgili öğrenciler, bu haberi heyecanla beklediğinizi biliyorum. Yoğun kar yağışı nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda 31 Aralık 2025 Çarşamba günü Aksaray genelinde tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personelimiz aynı gün idari izinli sayılacaktır. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yeni yıl diliyorum" dedi.

