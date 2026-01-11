Aksaray’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Aksaray kar tatili için gözler Valilik’te!

Aksaray'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, yağmurla karışık kar ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile buzlanma riski, "Aksaray'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle kırsal mahalleler, yüksek rakımlı bölgeler ve çevre ilçelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Aksaray Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Aksaray ve çevresi için yaptığı soğuk hava, kar yağışı ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Güzelyurt, Gülağaç, Eskil, Ortaköy ve Sarıyahşi gibi yüksek kesimlere ve açık alanlara sahip ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Aksaray Valiliği, hava koşulları ve ulaşım durumunu ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Aksaray'da okullar tatil mi?

AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Aksaray Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Aksaray Valiliği'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

