AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman duyurulacak? 2026 / 2. dönem Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-sınav sonuçları hangi tarihte erişime açılacak?

Açık Öğretim Lisesi’nin 2. dönem yazılı ve e-sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, konuya ilişkin takvimi yayımladığı kılavuzda duyurdu. Açık lise öğrencileri ise “AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt aramaya başladı. İşte 2. dönem AÖL yazılı ve e-sınav sonuçlarına dair merak edilenler…

2025-2026 eğitim öğretim yılında birkaç dönem halinde gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi sınavlarının 2. dönemi tamamlandı. Bu dönemde yazılı ve e-sınavlara katılan öğrenciler, alacakları puanları öğrenmek için heyecanla bekliyor. Peki AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman erişime açılacak? 2026 yılı 2. dönem Açık Öğretim Lisesi yazılı ve e-sınav sonuçları hangi tarihte sorgulanabilecek? İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan o tarih… AÖL yazılı ve e-sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Açık Öğretim Lisesi e-sınav ve yazılı sınav sonuçları, 22 Nisan 2026 tarihinden itibaren erişime açılacak. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri sınav sonuçlarını aionet.meb.gov.tr adresi üzerinden; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenebilecek. Öğrenciler, ilgili sistemlere T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuç bilgilerine ulaşabilecek. Kaynak: Haber Merkezi

