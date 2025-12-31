GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Bilecik’te bugün okullar tatil mi, son durum ne? 31 Aralık Bilecik kar tatili için gözler Valilik’te!

Marmara Bölgesi'nin iç kesimlerinde yer alan Bilecik'te kış şartları etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, "Bilecik'te yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Bilecik Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Bilecik ve çevresi için yaptığı kar yağışı ve don uyarılarının ardından yağış kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Bilecik Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 31 Aralık Çarşamba günü Bilecik'te okullar tatil mi?

BİLECİK'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Bilecik Valiliği tarafından;

"Bu kapsamda; ilimiz genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

