“Çocukluk Mesleği Projesi’’ kapsamında okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrenciler için çalışmalar devam ediyor
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bütüncül ve öğrenci odaklı eğitim anlayışı doğrultusunda Konya Valiliği himayesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen Çocukluk Mesleği Projesi, okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrenciler için çeşitli etkinliklerle çalışmalarına devam ediyor.
"Sor, Düşün, Keşfet” yaklaşımıyla şekillendirilen proje kapsamında; çocukların doğuştan gelen merak duygusu, hayal gücü, keşfetme isteği ve soru sorma becerileri eğitim sürecinin merkezine yerleştirilmektedir. Bu sayede öğrenmenin daha etkili, anlamlı ve kalıcı olması amaçlanmaktadır.
Gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla öğrencilerin sadece akademik başarıları değil; aynı zamanda sosyal, duygusal ve ahlaki gelişimleri de bütüncül bir yaklaşımla desteklenmektedir.
