Diyarbakır’da yarın okullar tatil mi, son durum ne? Diyarbakır kar tatili için gözler Valilik’te!

Diyarbakır'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, yağmurla karışık kar ve yüksek kesimlerde kar yağışı ile buzlanma riski, "Diyarbakır'da yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle kırsal mahalleler, yüksek rakımlı bölgeler ve çevre ilçelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Diyarbakır Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Diyarbakır ve çevresi için yaptığı soğuk hava, kar yağışı ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Kulp, Lice, Hani, Ergani ve Çüngüş gibi yüksek kesimlere sahip ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Diyarbakır Valiliği, hava koşulları ve ulaşım durumunu ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Diyarbakır'da okullar tatil mi?

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Diyarbakır Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Hava şartlarının olumsuz seyretmesi ve ulaşımda risk oluşması halinde alınacak olası tatil kararı, Diyarbakır Valiliği tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacaktır.

Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi