EBA şifresi nasıl alınır? 2026 LGS sonuçları öncesi EBA giriş ve şifre yenileme rehberi

2026 LGS sonuçları öncesinde öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında “EBA şifresi nasıl alınır?“ ve “EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım?“ soruları geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarını EBA üzerinden de erişime açacak. Sonuçların açıklanacağı gün yoğunluk yaşanmaması için öğrencilerin EBA hesaplarını önceden kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

Peki EBA şifresi nasıl alınır, EBA giriş nasıl yapılır, EBA şifresi nasıl yenilenir? İşte 2026 LGS sonuçları öncesinde bilinmesi gereken tüm detaylar... EBA şifresi nasıl alınır? EBA hesabı bulunmayan öğrenciler, şifrelerini veli veya öğretmen aracılığıyla kolayca oluşturabiliyor. İlk girişte kullanılan şifre tek kullanımlık olup, daha sonra öğrenci kendi kalıcı şifresini belirliyor. Veli üzerinden EBA şifresi alma Öğrencinin velisi veya yasal temsilcisi, kendi e-Devlet hesabıyla EBA sistemine giriş yaparak öğrenci için tek kullanımlık şifre oluşturabiliyor. İzlenmesi gereken adımlar şöyle: Veli, e-Devlet bilgileriyle EBA sistemine giriş yapar.

Sağ üst bölümde bulunan "Profil" menüsüne girer.

"Öğrenci Şifre" seçeneğini seçer.

Oluşturulan tek kullanımlık şifreyi öğrenciye iletir.

Öğretmen üzerinden EBA şifresi alma Öğrenciler, öğretmenleri aracılığıyla da EBA giriş şifresi oluşturabiliyor. Bunun için öğretmen; e-Devlet veya MEBBİS hesabıyla EBA'ya giriş yapar.

Profil > Öğrenci Şifre menüsünü açar.

Öğrenci adına oluşturulan tek kullanımlık şifreyi teslim eder. Tek kullanımlık EBA şifresi nasıl kullanılır? Veli veya öğretmenden alınan şifre yalnızca ilk giriş için geçerlidir. İlk giriş sırasında öğrencinin; Tek kullanımlık şifre ile sisteme giriş yapması,

Kendisine ait yeni ve güçlü bir şifre belirlemesi,

Şifre kurtarma işlemleri için cep telefonu ve e-posta adresini sisteme eklemesi gerekiyor. İletişim bilgileri daha sonra Profilim sayfasından güncellenebiliyor. EBA şifremi unuttum, ne yapmalıyım? EBA şifremi unuttum diyen öğrenciler için iki farklı yöntem bulunuyor. İletişim bilgileri kayıtlıysa Daha önce sisteme cep telefonu veya e-posta bilgisi ekleyen öğrenciler, giriş ekranındaki "Şifremi Unuttum" seçeneğini kullanarak doğrulama kodu alabilir ve yeni şifre oluşturabilir. İletişim bilgileri kayıtlı değilse Eğer hesapta güncel telefon veya e-posta bilgisi bulunmuyorsa, öğrencinin yeniden velisi ya da öğretmeni aracılığıyla tek kullanımlık giriş şifresi oluşturması gerekiyor. 2026 LGS sonuçları öncesi öğrencilere önemli uyarı Uzmanlar, 2026 LGS sonuçlarının açıklanacağı gün yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle öğrencilerin EBA hesaplarına önceden giriş yaparak kullanıcı bilgilerini ve şifrelerini kontrol etmelerini öneriyor. Özellikle EBA giriş, EBA şifresi alma, EBA şifresi yenileme ve EBA şifremi unuttum işlemlerinin sonuç günü beklenmeden tamamlanması, olası erişim sorunlarının önüne geçilmesi açısından önem taşıyor. LGS sonuçlarına EBA üzerinden erişim sağlayacak öğrencilerin, hesaplarının aktif olduğundan ve iletişim bilgilerinin güncel olduğundan emin olmaları tavsiye ediliyor.

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