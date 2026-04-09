EKYS sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? EKYS ne zaman açıklanacak?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Mart 2026'da uygulanan Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) sınav sonucu bugün açıklanıyor. Yaklaşık 50 bin adayın girmiş olduğu sınav sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle birlikte görüntülenebilecek. Peki, 2026 EKYS sınavları saat kaçta, ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM 2026 MEB EKYS sonuçlarının açıklanacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 15 Mart 2026 Pazar günü yapılan EKYS sınavına katılan adaylar 9 Nisan 2026 tarihinde sonuçlarına erişebilecek.15 Mart 2026 tarihinde Türkiye genelinde uygulanan EKYS sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanan cevap anahtarları ile adaylar, tahmini puanlarını hesaplamaya başladı.EKYS sonuçları değerlendirilirken yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacak. Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 tam puan üzerinden sınav puanları hesaplanacak. Peki, EKYS sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Detaylar haberimizde...

EKYS sonuçları nasıl öğrenilir?

Sınava katılan adaylar EKYS sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Adaylar sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarına erişim sağlayacak.

Açılan ekranda 2026-MEB-EKYS Sonuçları sekmesine tıklayarak puanlar görüntülenebilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından, adayların puanlarına göre tercih süreci başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen yönetici atama takvimine göre, başarı sıralamaları ve mülakat süreçleri ilerleyen günlerde duyurulacak.

Kaynak: Haber Merkezi