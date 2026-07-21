Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 2026-2027 eğitim yılı kontenjanları açıklandı

Konya Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu Müdürü Serdar Bayrakcı, okulun akademik, kültürel, sportif ve teknolojik alanlarda yürüttüğü çalışmalarla öğrencilerin çok yönlü gelişimini desteklediğini belirtti.

Bayrakcı, 2026-2027 eğitim öğretim yılında okulda iki farklı program kapsamında öğrenci kabul edileceğini ifade ederek, Fen ve Sosyal Bilimler Programı (4 yıl) için 60, Almanca Hazırlık + Fen ve Sosyal Bilimler Programı (1+4 yıl) için ise 30 öğrenci kontenjanı ayrıldığını söyledi.

Almanca hazırlık programının öğrencilere önemli fırsatlar sunduğunu vurgulayan Bayrakcı, "Öğrencilerimiz, Türk-Alman Üniversitesinin okulumuza sağladığı özel kontenjandan faydalanma imkânı elde ediyor. Bu program sayesinde uluslararası eğitim olanaklarına erişim ve yükseköğretim hedefleri açısından önemli bir avantaj sağlanıyor." dedi.

Konya Hacıveyiszade Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin akademik başarı, yabancı dil eğitimi, proje temelli öğrenme anlayışı ve güçlü eğitim kadrosuyla öne çıktığını belirten Bayrakcı, okulun geleceğin bilim insanlarını, akademisyenlerini, yöneticilerini ve toplum liderlerini yetiştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi