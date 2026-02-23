İkinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi? 2025-2026 MEB 2. ara tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 2 Şubat’ta başladı ve öğrenciler için “ikinci ara tatil ne zaman?“ sorusu şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti. Şubat ayının son haftasına girerken, hem veliler hem de öğrenciler bu yıl mart ayında uygulanacak olan ikinci ara tatil için tarih araştırmalarına başladı. Peki, okullarda ikinci ara tatil ne zaman, bayram tatiliyle birleşecek mi?

2. ARA TATİL NE ZAMAN?



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimi ile birlikte ikinci ara tatil tarihi belli oldu.

Buna göre; İkinci dönemin ara tatili, 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

ARA TATİL BAYRAM TATİLİYLE BİRLEŞECEK Mİ?

Ramazan Bayramı tatili ise 19 Mart arefe günü olmak üzere 20, 21, 22 Mart 2026 tarihlerine denk geliyor. Toplam bayram tatili 3,5 gün olacak.

Böylelikle ikinci ara tatilin sona ereceği gün bayramın birinci günü olacak.

