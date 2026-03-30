Karatay Belediyesi’nden 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü’nde öğrencilere kitap seti hediyesi

Karatay Belediyesi, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla ilkokul öğrencilerine “Sıfır Atık Kitap Seti” dağıttı.

Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınma planları kapsamında daha önce Birleşmiş Milletler'e sunulan "Sıfır Atık” kararı Genel Kurul'da 105 ülkenin desteğiyle kabul edilmişti. Bu kapsamda 30 Mart, "Uluslararası Sıfır Atık Günü” olarak tüm dünyada kutlanıyor.

8 bin adet kitap seti ve 6 bin adet boyama kitabı dağıtıldı

Karatay Belediyesi de bu özel günde projesiyle farkındalık çalışmalarına bir yenisini ekledi. İklim değişikliği ve sıfır atık farkındalığını artırmayı amaçlayan proje kapsamında, tasarımını ve içeriğini belediye bünyesindeki uzman kişilerin oluşturduğu yaklaşık 8 bin adet kitap seti ve 6 bin adet boyama kitabı, ilçedeki öğrencilerle buluşturuldu.

İlkokul öğrencileri için hazırlanan setlerde; "Sıfır Atık”, "Çevre Kirliliği”, "Küresel Isınma”, "Yenilenebilir Enerji” ve "Ekosistem” konularını ele alan 5 kitap bulunuyor. Anaokulu öğrencileri için de "Sıfır Atık Boyama Kitabı” hazırlandı. Projeyle, öğrencilerin sıfır atık, çevre kirliliği, küresel ısınma, yenilenebilir enerji ve ekosistem konularını erken yaşta öğrenmesi ve bilinçlenmesi hedefleniyor.

"Çocuklarımıza Sıfır Atık bilinci kazandırıyoruz"

Karatay Belediyesi olarak sıfır atığı ve bu alandaki projeleri çok önemsediklerinin altını çizen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca yaptığı açıklamada, "Belediye olarak okullarımıza "Sıfır Atık Kitap Setleri” dağıtarak, çocuklarımızda çevre bilinci ve sıfır atık farkındalığını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Eğitim çağındaki çocuklarımızda sıfır atık bilincinin erken yaşta oluşabilmesi bizim için çok önemli. Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye'de bir ilk olarak başlattığımız ve içeriği belediyemizdeki uzman kişiler tarafından titizlikle tasarlanan bu projemiz, öğrencilerimize faydalı olacak şekilde hayata geçirilmiştir.

30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla bugün ekiplerimiz, çocuklarımıza kitap setlerini dağıttı. Sıfır Atık bilincini erken yaşta kazandırmayı hedefleyen projemizin, öğrencilerimize faydalı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Kılca, projenin sadece kitap dağıtımıyla sınırlı kalmayacağını, aynı zamanda Karatay Belediyesi'nin çevre ve sürdürülebilirlik konularında başlattığı diğer çalışmalarla birlikte öğrencilerin bu bilinci günlük yaşamlarına da taşıyacaklarını belirtti.

Hasan Kılca, "Amacımız çocuklarımızın doğayı tanıması, çevre kirliliğini fark etmesi ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarını kazanmalarıdır. Böylece sadece bugün değil, gelecekte de çevreye duyarlı bireyler yetiştirmiş olacağız.” dedi.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu