Kırşehir’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Kırşehir kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'da kış şartlarının etkisini artırdığı Kırşehir'de, akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Kırşehir'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde ve bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Kırşehir Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Kırşehir ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, olası bir tatil kararı yakından takip ediliyor. Kırşehir Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Kırşehir'de okullar tatil mi?

KIRŞEHİR'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada "29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.''

