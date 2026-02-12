Konya büyükşehir 31 ilçedeki ortaokul ve lise öğrencileri için izleme ve değerlendirme sınavı gerçekleştiriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü ile ortak olarak düzenlenen “Medeniyet Okulu” projesi kapsamında, 31 ilçedeki tüm 5, 6, 7, 8, 11 ve 12. sınıf öğrencileri için izleme ve değerlendirme sınavları yapılıyor. Bu kapsamda ilk olarak 5. sınıf seviyesinden 42 bin 600, 6. sınıf seviyesinden ise 35 bin olmak üzere toplamda 77 bin 600 öğrenci bugün yapılan sınavda ter döktü.

"Medeniyet Okulu” projesi kapsamında; Konya'daki 31 ilçede öğrenim gören ortaokul ve lise öğrencileri planlanan tarihlerde gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme sınavlarıyla bilgilerini deneme imkanı elde ediyor.

İlk etapta bugün 31 ilçede 5. sınıf seviyesinden yaklaşık 42 bin 600, 6. sınıf seviyesinden ise 35 bin öğrenci olmak üzere toplamda 77 bin 600 öğrenci sınava katıldı. Diğer öğrenciler için farklı tarihlerde sınavlar yapılacak.

ÖĞRENCİLER DÜZENLENEN SINAVLARDAN ÇOK MEMNUN

Sınava katılan öğrenciler sınav sonrası düzenlenen uygulama hakkında duygularını paylaştı. Öğrenciler, kendileri için hazırlanan sınavların bilgilerini deneyimleme ve eksiklerini giderme adına çok önemli olduğunu belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

ÖĞRENCİLERİN OKUMA BECERİLERİNİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖNEM VERİLİYOR

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) çalışmaları kapsamında öğrencilerin okuma becerilerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi, modelin süreç değerlendirmesi bakımından önem arz ediyor.

Bu kapsamda Konya Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı TYMM müfredatı doğrultusunda öğrenim gören ortaokul 5. ve 6. sınıf öğrencilerine yönelik "TYMM Okuma Becerisi İzleme ve Değerlendirme Uygulaması” hayata geçirildi.

Uygulama sonrasında öğrencilerin TYMM doğrultusunda edindikleri okuma becerileri ile ilgili durumları Konya ÖDM tarafından analiz edilecek ve elde edilen veriler raporlanarak paylaşılacak.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu