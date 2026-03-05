Konya Büyükşehir’in “STK Proje Destek Programı’’ ile aile ve eğitim içerikli projeler hayata geçiriliyor
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin “STK Proje Destek Programı” ile aile ve eğitim konuları ile dezavantajlı gruplara yönelik STK’lar tarafından hazırlanan proje teklifleri arasından 13 sivil toplum kuruluşunun sunduğu projeler hayata geçiriliyor. Bu kapsamda desteklenen Sarayönü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin “Söz Bizde” projesinde, yazar ve eğitimci Alişan Kapaklıkaya aile içi iletişim söyleşisi gerçekleştirdi.
Konya Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki sivil toplum kuruluşlarının (STK) kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve kamu ile olan iş birliklerini artırmak amacıyla "STK Proje Destek Programı”nı hayata geçirdi.
Program kapsamında desteklenen Sarayönü Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından "Söz Bizde” projesi kapsamında aile içi iletişim söyleşisi düzenlendi.
Projenin en yoğun katılım sağlanan etkinliklerinden biri olan aile içi iletişim söyleşisinde, yazar ve eğitimci Alişan Kapaklıkaya, Sarayönülü ailelerle bir araya geldi. Kendi hayat tecrübelerinden kesitler sunarak samimi bir atmosfer oluşturan Kapaklıkaya, dijitalleşen dünyada aile bağlarını korumanın yollarını anlattı.
Kapaklıkaya, iletişimin teknik bir mesele değil, bir gönül meselesi olduğunu vurgulayarak, katılımcılara gündelik yaşamda uygulayabilecekleri pratik çözüm önerileri sundu.
AİLE VE EĞİTİM PROJELERİNE ÖNCELİK VERİLDİ
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin STK Destek Programı ile aile ve eğitim konuları ile dezavantajlı gruplara yönelik STK'lar tarafından hazırlanan proje teklifleri arasından 13 sivil toplum kuruluşunun sunduğu projeler gerçekleştirilmeye devam ediyor.
