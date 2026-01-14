Konya’da akademik başarı: NEÜ 7 kategoride Türkiye’nin en iyileri arasına girdi!
Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Kalite Kurulu iş birliğiyle yürütülen ortak çalışma kapsamında, üniversitelerin 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin veriler üzerinden hazırlanan 2025 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu yayımlandı.
Rapora göre, Necmettin Erbakan Üniversitesi sosyal, kültürel ve akademik alanlardaki performansıyla öne çıkıyor. Raporda, topluluklara kayıtlı öğrenci sayısında Konya'da birinci, Türkiye'de 16'ncı sırada yer alan NEÜ, öğrenci toplulukları faaliyet sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Konya'da birinci, Türkiye'de 10'uncu sırada kendine yer buldu. Bilim, teknoloji ve Ar-Ge odaklı çalışmalarıyla da öne çıkan üniversite, TEKNOFEST, TÜBİTAK, TÜBA tarafından organize edilen yarışmalarda açılan stant sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Konya'da birinci, Türkiye'de 15'inci oldu.
Araştırma ekosistemini nitelikli akademisyenlerle güçlendiren NEÜ, istihdam edilen doktoralı araştırmacı sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Konya'da birinci, Türkiye'de 14'üncü sırada yer aldı. Uluslararasılaşma vizyonunu kararlılıkla sürdüren üniversite, uluslararası kuruluşlara üyeliği bulunan topluluk sayısının en yüksek olduğu üniversiteler arasında Konya'da birinci, Türkiye'de 14'üncü sırada yer buldu. Ayrıca erişilebilir ve kapsayıcı bir üniversite anlayışıyla hareket eden NEÜ, engelsiz bayrak ödüllerinde Konya'da ikinci, Türkiye'de 10'uncu; öğrenci toplulukları sayısında ise Konya'da ikinci, Türkiye'de 14'üncü oldu.
