LGS taban puanları 2026 || Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri

2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri öğrenciler ile veliler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan LGS sonuçlarının ardından gözler lise tercih sürecine çevrildi. Adaylar, tercih listelerini oluşturmak için Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ile yüzdelik dilimlerini merak ediyor.

LGS sonuçlarını öğrenen 8. sınıf öğrencileri, kendilerine uygun liseleri belirlemek için okul kontenjanları, geçmiş yıl taban puanları ve yüzdelik dilim bilgilerini incelemeye başladı. 2026 LGS taban puanları açıklandı mı? 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz kesin olarak açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından okulların 2026 yılına ait gerçek taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri netleşecek. Öğrenciler tercih döneminde, geçen yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini rehber olarak kullanabilecek. LGS yüzdelik dilimleri ne zaman belli olacak? LGS yüzdelik dilimleri, öğrencilerin sınavdaki başarı sıralamasını gösteren en önemli kriterlerden biri olarak öne çıkıyor. Adaylar tercih yaparken yalnızca puanlarına değil; Yüzdelik dilimlerine,

Okulların geçmiş yıllardaki taban puanlarına,

Kontenjan bilgilerine,

Okul türlerine dikkat edecek. Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve İmam Hatip Lisesi taban puanları nasıl öğrenilir? Öğrenciler lise taban puanları ve okul bilgilerine e-Okul sistemi üzerinden ulaşabilecek. e-Okul üzerinden; Okulların taban puanları,

Yüzdelik dilimleri,

Boş kontenjan bilgileri,

Nakil bilgileri takip edilebilecek. LGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak? 2026 LGS tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler tercih listelerini oluştururken MEB tarafından yayımlanan Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda hareket edecek. 2026 LGS taban puanları ne zaman kesinleşecek? Bu yılın lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre lise yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından; Fen liseleri,

Anadolu liseleri,

Anadolu imam hatip liseleri,

Mesleki ve teknik Anadolu liseleri için 2026 yılına ait taban puan ve yüzdelik dilim bilgileri belli olacak. Geçmiş yılların LGS taban puanları Öğrenciler tercih döneminde fikir edinmek için önceki yıllara ait lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini inceleyebilir. 2025 ve önceki yılların LGS taban puanları ile yüzdelik dilimleri için tıklayı Kaynak: Haber Merkezi

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