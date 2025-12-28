GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EĞİTİM Haberleri

Mardin’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Mardin kar tatili için gözler Valilik’te!

- Güncelleme Tarihi:

Mardin’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Mardin kar tatili için gözler Valilik’te!

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin önemli şehirlerinden Mardin'de, yüksek kesimler başta olmak üzere akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, "Mardin'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle Midyat, Savur, Dargeçit ve Ömerli gibi yüksek rakımlı ilçelerde ulaşım zaman zaman güçlükle sağlanırken, öğrenci ve veliler Mardin Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Mardin ve çevresi için yaptığı kar yağışı ve soğuk hava uyarılarının ardından gece saatlerinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve gizli buzlanma riski arttı. Yetkili ekipler yol durumunu ve kar kalınlığını anlık olarak takip ederken, olası bir eğitim-öğretime ara kararı yakından izleniyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Mardin'de okullar tatil mi?

MARDİN'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Mardin Valiliği tarafından;

"Mardin genelinde beklenen kar yağışı ve ardından oluşabilecek buzlanma riskine karşı, başta ulaşım olmak üzere vatandaşlarımızın olumsuzluk yaşamaması amacıyla gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.

Meteorolojik değerlendirmelere göre, kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olması beklenmektedir.

Bu kapsamda, 29.12.2025 Pazartesi günü Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar ile hamile personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''ifadeleri kullanıldı.

 

