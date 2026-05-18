NEÜ Koordinasyonunda “Sürdürülebilir Üniversite Çalıştayı’’ Gerçekleştirildi

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) koordinatörlüğünde,  Avrupa Birliği Erasmus+ Programı KA220-HED kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen "Veri Odaklı Dijital Değerlendirme Sistemi ile Yükseköğretimde Sürdürülebilirliğin Dönüşümü (TranSustain HE)” projesinin ilk uzman programı olan "Sürdürülebilir Üniversite Çalıştayı”; Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın üst düzey temsilcilerinin ve proje ortaklarının katılımıyla gerçekleştirildi.
 
Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM) ev sahipliğinde düzenlenen çalıştay, NEÜ'nün uluslararası proje koordinasyonundaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koydu. 
 
ATAUM Müdürü Prof. Dr. Çınar Özen'in açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda uzmanlar, yükseköğretimde sürdürülebilirliğin soyut bir ilke olmaktan çıkarılarak ölçülebilir ve veriye dayalı bir kurumsal uygulamaya dönüştürülmesinin stratejik önemine dikkat çekti. Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin böylesine geniş kapsamlı bir Avrupa konsorsiyumuna liderlik etmesi ise Türk yükseköğretiminin uluslararası iş birliği kapasitesinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.
 
 
Çalıştayın temel çıktıları ise, sürdürülebilir üniversite yönetişimi konusunda çok paydaşlı bir ulusal diyalog zemininin oluşturulması, geliştirilen dijital değerlendirme modeline entegre edilecek uzman görüşleri ve göstergelerin derlenmesi ve ortak üniversiteler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasında güçlendirilmiş kurumsal iş birliği ağı olarak belirlendi.
 
TranSustain HE Projesi
 
TranSustain HE Projesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi koordinatörlüğünde; Ankara Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Tesalya Üniversitesi (Yunanistan), Uluslararası Balkan Üniversitesi (Kuzey Makedonya) ve Hukuk Bilimleri Enstitüsü (Maribor, Slovenya) ortaklığıyla yürütülmektedir. 
 
Proje, Erasmus+ Programı KA220-HED Yükseköğretim Alanında İş Birliği Ortaklıkları kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmekte olup Ekim 2025 - Ekim 2027 tarihleri arasında, toplam 250.000 Avro hibe ile uygulanmaktadır.

