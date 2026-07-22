NEÜ’nün “Kurumsal Akreditasyon Belgesi” YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak Tarafından Takdim Edildi

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ), eğitimde kalite ve sürdürülebilirlik vizyonunu YÖKAK’ın 2 yıllık Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile tescilledi. YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Belgesi’ni NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu’ya takdim etti. Rektör Zorlu, bu başarının ortak akıl ve güçlü bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu vurguladı.

Belge takdim programı; YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, NEÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, Prof. Dr. Mehmet Birekul ve Prof. Dr. Hidayet Oğuz ile üniversite yönetiminin katılımıyla gerçekleştirildi.

Program kapsamında YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'ya takdim etti.

Belge takdim töreninin ardından Senato Salonunda, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın katılımıyla Üniversite Senatosu ve Kalite Komisyonu üyelerine yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, Necmettin Erbakan Üniversitesinin YÖKAK tarafından 2 yıllık Kurumsal Akreditasyon Belgesi ile tescillenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, söz konusu başarının yürütülen nitelikli ve ciddi çalışmaların bir sonucu olduğunu ifade etti. Süreçte YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın katkı ve yönlendirmelerinin önemli olduğunu belirten Rektör Zorlu, kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Başarının tüm üniversite ailesinin sergilediği güçlü ekip çalışması sayesinde kazanıldığının altını çizen Rektör Zorlu, kalite standartlarını sürdürülebilir kılmak adına ortak akılla hareket ettiklerini söyledi ve bu vizyona katkı sunan her bir mensuba teşekkürlerini iletti.

NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu'nun konuşmasının ardından YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, "Değişen ve Dönüşen Dünyada Eğitimde Küreselleşme ve Akreditasyonların Önemi” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Tüm üniversitelerde kurumsal akreditasyonun tamamlanması gerektiğini vurgulayan YÖKAK Başkanı Kocabıçak, "Şu anda dünya, üniversitelerin dış değerlendirmeden geçmesini istiyor. NEÜ'nün aldığı Kurumsal Akreditasyon Belgesi bu açıdan büyük önem taşıyor. Hedefler varsa, yükseköğretime sınır ötesinde de talebin artmasını istiyorsanız buna ihtiyaç var” diye konuştu.

Yükseköğretimde kalite güvence kültürünün gün geçtikçe daha sağlam bir zemine oturduğunu belirten Kocabıçak, öz değerlendirme raporları ile bağımsız denetim sonuçları arasındaki makasın daralmasının, sistemin kurumsallaştığının en somut kanıtı olduğunu vurguladı. Yükseköğretimin dijital dönüşümüne ve yapay zekâ çağına da parantez açan Kocabıçak, artık asıl meselenin teknolojiye ulaşmak değil; o teknolojiyi doğru algoritmalarla sevk ve idare edebilme becerisi olduğunu ifade etti. Bilgiye erişimin zahmetsizleştiği bu yeni dönemde akademinin asli sorumluluğuna dikkat çeken Kocabıçak, üniversitelerin odağında kuru bilgi aktarımından ziyade öğrencilere analitik düşünme, etik değerleri gözetme ve nitelikli veriyi süzebilme yetkinliği kazandırmanın yer alması gerektiğini kaydetti.

Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Feyzioğlu, 21. yüzyılda değişimin her geçen yıl daha da artan bir ivmeyle gerçekleştiğine değinerek, "Türkiye'deki yükseköğretim açısından da bu değişimi yönetmekte kılavuz olarak YÖKAK görev alıyor. Başkanımızın şahsi çabaları ve YÖKAK'ın pozisyonu bu konuda çok değerli. YÖKAK'ın bu değerlendirmelerinin YÖK politikalarına da yansıyor olması, ülkemiz için çok kıymetli. Bir yönüyle genç bir üniversite olsak da aynı zamanda bölgenin en eski ve köklü yükseköğretim kurumlarımız ile önemli bir tecrübeyi ve geleneği temsil ediyoruz. Son zamanlarda yükselen bir ivmeyle akredite program sayımızı birkaç yıl içerisinde sıfırdan 20'ye çıkarmanın ve kurumsal akreditasyonumuzu almanın heyecanını yaşıyoruz. Bundan sonraki süreçlerde de aynı kararlılık ve disiplinle çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Program, YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak'ın üniversite idarecilerinin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

(Cumali Özer)