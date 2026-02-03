GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,68
EURO
51,56
STERLİN
59,82
GRAM
7.403,60
ÇEYREK
12.147,09
YARIM ALTIN
24.167,28
CUMHURİYET ALTINI
48.182,75
EĞİTİM Haberleri

NEÜ ve IGMG’den Avrupa’ya nitelikli aile danışmanları

NEÜ ve IGMG’den Avrupa’ya nitelikli aile danışmanları
Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı iş birliğinde düzenlenen 2. Köln-Almanya Sistemik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı tamamlandı. Yaklaşık 2 yıl süren eğitim programını başarıyla bitirerek aile danışmanlığı hizmeti vermeye hak kazanan 34 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Köln IGMG Genel Merkezinde gerçekleşen sertifika törenine; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Akdeniz ile çok sayıda  akademisyen ve davetli katıldı.

Günümüz modern çağda ailenin tehdit altında olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Başarılı olup belgelerini alan kursiyerler, Avrupa'da aile danışmanlığı hizmetinde önemli bir insan kaynağı oluşturacaklar. Geleneksel kadim bilgi ile bilimsel aile danışmanlığı eğitimini birleştiren danışmanlar, toplumun yarasına merhem olacak. Tüm kursiyerlere mesleki hayatlarında başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 

Kursu bitirmenin bir son olmadığını, kursiyerlerin kendini geliştirerek aile sorunlarına profesyonel çözümler üretmeleri gerektiğini ifade eden IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı ise, "Kursiyerlerimiz görev aldıkları yerlerde insanlara dokunarak toplumsal katkı sağlayacaklar. Ailelere sahip çıkıp topluma örnek olacaklarından hiç kuşkum yok. Tüm kursiyerlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sonra erdi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER