NEÜ ve IGMG’den Avrupa’ya nitelikli aile danışmanları

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) Kadınlar Teşkilatı iş birliğinde düzenlenen 2. Köln-Almanya Sistemik Aile Danışmanlığı Sertifika Programı tamamlandı. Yaklaşık 2 yıl süren eğitim programını başarıyla bitirerek aile danışmanlığı hizmeti vermeye hak kazanan 34 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle takdim edildi.

Köln IGMG Genel Merkezinde gerçekleşen sertifika törenine; NEÜ Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, IGMG Genel Başkanı Kemal Ergün, IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı, NEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Birekul, NEÜ Aile ve Gençlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Ali Bozgedik, NEÜ Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Muhiddin Okumuşlar, NEÜ Sosyal ve Beşeri Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Akdeniz ile çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı.

Günümüz modern çağda ailenin tehdit altında olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu, "Başarılı olup belgelerini alan kursiyerler, Avrupa'da aile danışmanlığı hizmetinde önemli bir insan kaynağı oluşturacaklar. Geleneksel kadim bilgi ile bilimsel aile danışmanlığı eğitimini birleştiren danışmanlar, toplumun yarasına merhem olacak. Tüm kursiyerlere mesleki hayatlarında başarılar diliyor, organizasyonda emeği geçen paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Kursu bitirmenin bir son olmadığını, kursiyerlerin kendini geliştirerek aile sorunlarına profesyonel çözümler üretmeleri gerektiğini ifade eden IGMG Kadınlar Teşkilatı Başkanı Handan Yazıcı ise, "Kursiyerlerimiz görev aldıkları yerlerde insanlara dokunarak toplumsal katkı sağlayacaklar. Ailelere sahip çıkıp topluma örnek olacaklarından hiç kuşkum yok. Tüm kursiyerlerimize görev yerlerinde başarılar diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimi ile sonra erdi.

Kaynak: Haber Merkezi