Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? LGS sonucuna göre lise tercih rehberi ekranı açıldı

2026 LGS sonuçlarına göre lise tercihi yapacak öğrenciler, Rota Maarif üzerinden puanlarına ve tercih kriterlerine uygun okulları inceleyebilecek. Sistem, öğrencilere ve velilere lise seçiminde rehberlik sağlamayı amaçlıyor.
Rota Maarif nedir?
Rota Maarif, öğrencilerin lise tercih sürecinde okul seçeneklerini daha kolay değerlendirebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dijital rehberlik platformudur.
Uygulama sayesinde öğrenciler; okul türü, il, ilçe, alan, pansiyon durumu ve farklı kriterlere göre liseleri sorgulayabiliyor.
Rota Maarif nasıl kullanılır?
Rota Maarif sistemine giriş yapan kullanıcılar, arama bölümünden kendilerine uygun okul seçeneklerini görüntüleyebiliyor.
Platform üzerinden;
İl ve ilçe seçimi,
Okul türü,
Okul kademesi,
Alan bilgisi,
Pansiyon durumu,
Okulların özellikleri
gibi kriterlere göre detaylı arama yapılabiliyor.
Rota Maarif'te hangi bilgiler yer alıyor?
MEB'in yeni uygulamasında okullara ilişkin birçok detay öğrenci ve velilerin kullanımına sunuluyor.
Rota Maarif ekranında;
Okulların adres bilgileri,
İletişim bilgileri,
Öğretim şekli,
Ders saatleri,
Fiziki imkanları,
Kontenjan bilgileri,
Okul özellikleri
yer alıyor.
LGS tercih döneminde Rota Maarif kolaylığı
LGS puanı ve yüzdelik dilimine göre lise tercihi yapacak öğrenciler, Rota Maarif sayesinde okul seçeneklerini daha bilinçli şekilde değerlendirebilecek.
Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken sistemde yer alan okul bilgilerini inceleyerek kendileri için uygun alternatifleri belirleyebilecek.
Rota Maarif giriş ekranı
Rota Maarif uygulamasına ulaşmak için:
Rota Maarif giriş ekranı:
https://rotamaarif.meb.gov.tr/
LGS tercih sürecinde öğrencilerin okul seçimlerini yaparken puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özelliklerini birlikte değerlendirmeleri öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi