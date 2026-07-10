GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
46,905 TL
EURO
53,549 TL
STERLİN
63,078 TL
GRAM
6.201 TL
ÇEYREK
10.227 TL
YARIM
20.361 TL
CUMHURİYET
40.616 TL
EĞİTİM Haberleri

Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? LGS sonucuna göre lise tercih rehberi ekranı açıldı

Rota Maarif nedir, nasıl kullanılır? LGS sonucuna göre lise tercih rehberi ekranı açıldı
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercih süreci başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin kendilerine uygun liseleri daha kolay belirleyebilmesi için hazırladığı Rota Maarif uygulamasını erişime açtı.

2026 LGS sonuçlarına göre lise tercihi yapacak öğrenciler, Rota Maarif üzerinden puanlarına ve tercih kriterlerine uygun okulları inceleyebilecek. Sistem, öğrencilere ve velilere lise seçiminde rehberlik sağlamayı amaçlıyor.

Rota Maarif nedir?

Rota Maarif, öğrencilerin lise tercih sürecinde okul seçeneklerini daha kolay değerlendirebilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan dijital rehberlik platformudur.

Uygulama sayesinde öğrenciler; okul türü, il, ilçe, alan, pansiyon durumu ve farklı kriterlere göre liseleri sorgulayabiliyor.

Rota Maarif nasıl kullanılır?

Rota Maarif sistemine giriş yapan kullanıcılar, arama bölümünden kendilerine uygun okul seçeneklerini görüntüleyebiliyor.

Platform üzerinden;

İl ve ilçe seçimi,
Okul türü,
Okul kademesi,
Alan bilgisi,
Pansiyon durumu,
Okulların özellikleri

gibi kriterlere göre detaylı arama yapılabiliyor.

Rota Maarif'te hangi bilgiler yer alıyor?

MEB'in yeni uygulamasında okullara ilişkin birçok detay öğrenci ve velilerin kullanımına sunuluyor.

Rota Maarif ekranında;

Okulların adres bilgileri,
İletişim bilgileri,
Öğretim şekli,
Ders saatleri,
Fiziki imkanları,
Kontenjan bilgileri,
Okul özellikleri

yer alıyor.

LGS tercih döneminde Rota Maarif kolaylığı

LGS puanı ve yüzdelik dilimine göre lise tercihi yapacak öğrenciler, Rota Maarif sayesinde okul seçeneklerini daha bilinçli şekilde değerlendirebilecek.

Öğrenciler, tercih listelerini oluştururken sistemde yer alan okul bilgilerini inceleyerek kendileri için uygun alternatifleri belirleyebilecek.

Rota Maarif giriş ekranı

Rota Maarif uygulamasına ulaşmak için:

Rota Maarif giriş ekranı:
https://rotamaarif.meb.gov.tr/

LGS tercih sürecinde öğrencilerin okul seçimlerini yaparken puan, yüzdelik dilim, kontenjan ve okul özelliklerini birlikte değerlendirmeleri öneriliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER