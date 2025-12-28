Sivas’ta yarın okullar tatil mi, son durum ne? Sivas kar tatili için gözler Valilik’te!

Sivas’ta yarın okullar tatil mi, son durum ne? 29 Aralık Sivas kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Anadolu'nun sert kış şartlarıyla bilinen şehirlerinden Sivas'ta kış etkisini artırdı. Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski, "Sivas'ta yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle yüksek kesimler ve çevre ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Sivas Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya odaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Sivas ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı ve don uyarılarının ardından kar yağışı kentte etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, gözler olası bir tatil kararına çevrildi. Sivas Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ekipler aracılığıyla anlık olarak takip ediyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Sivas'ta okullar tatil mi?

SİVAS'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Sivas Valiliği tarafından açıklanmış il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve risk oluşturması durumunda alınacak olası tatil kararı, Valilik tarafından resmi kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

