Tunceli'de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma yarın Tunceli'de okul var mı, yok mu? Tunceli valiliği açıklama yaptı mı?

Tunceli’de yarın okullar tatil mi? 9 Ocak Cuma yarın Tunceli’de okul var mı, yok mu? Tunceli valiliği açıklama yaptı mı?

 

Tunceli'de etkisini artırması beklenen kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitimle ilgili tedbir kararı alındı. Valilik, il genelinde okulların bir gün süreyle tatil edildiğini duyurdu.

9 Ocak Cuma Günü Tunceli'de Okullar Var mı, Yok mu?

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstermesinin beklendiği belirtildi. Oluşabilecek buzlanma tehlikesi nedeniyle 9 Ocak 2026 Cuma günü il genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, üniversiteler hariç olmak üzere, eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Kamu Personeline İdari İzin Uygulaması

Valilik açıklamasında ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın kamu çalışanlarının 9 Ocak Cuma günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

