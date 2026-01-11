GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,21
EURO
50,21
STERLİN
57,99
GRAM
6.364,21
ÇEYREK
10.461,48
YARIM ALTIN
20.820,29
CUMHURİYET ALTINI
41.509,25
EĞİTİM Haberleri

Tunceli’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Tunceli kar tatili için gözler Valilik’te!

Tunceli’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Tunceli kar tatili için gözler Valilik’te!

Tunceli'de de, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, "Tunceli'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Tunceli Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tunceli ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Ovacık, Nazımiye, Pülümür, Hozat ve Çemişgezek gibi yüksek rakımlı ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Tunceli Valiliği, kar kalınlığı ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Tunceli'de okullar tatil mi?

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği tarafından; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER