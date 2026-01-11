Tunceli’de yarın okullar tatil mi, son durum ne? Tunceli kar tatili için gözler Valilik’te!

Tunceli'de de, akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma riski, "Tunceli'de yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme taşıdı. İl genelinde özellikle yüksek kesimler, çevre ilçeler ve kırsal bölgelerde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Tunceli Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Tunceli ve çevresi için yaptığı yoğun kar yağışı, soğuk hava ve don uyarılarının ardından, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski arttı. Özellikle Ovacık, Nazımiye, Pülümür, Hozat ve Çemişgezek gibi yüksek rakımlı ilçelerde yol durumu yakından takip ediliyor. Tunceli Valiliği, kar kalınlığı ve ulaşım koşullarını ilgili birimler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 12 Ocak Pazartesi günü Tunceli'de okullar tatil mi?

TUNCELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği tarafından; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları (üniversite senatosu kararı ile üniversite öğrencileri dahil) eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller, kronik rahatsızlığı bulunan, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 2 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Haber Merkezi