EĞİTİM Haberleri

Uşak’ta yarın okullar tatil mi, son durum ne? Uşak kar tatili için gözler Valilik’te!

Uşak’ta yarın okullar tatil mi, son durum ne? Uşak kar tatili için gözler Valilik’te!

İç Ege'de kış şartlarının etkisini artırdığı Uşak'ta, akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski, "Uşak'ta yarın okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getirdi. Kent genelinde özellikle yüksek kesimler ve bazı ilçelerde ulaşımda aksamalar yaşanırken, öğrenci ve veliler Uşak Valiliği'nden gelecek resmi açıklamaya kilitlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Uşak ve çevresi için yaptığı kar yağışı ve don uyarılarının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte gizli buzlanma riski artarken, olası bir tatil kararı yakından takip ediliyor. Uşak Valiliği, kar kalınlığı ve yol durumunu ilgili ekipler aracılığıyla anlık olarak izliyor.

Peki, 29 Aralık Pazartesi günü Uşak'ta okullar tatil mi?

UŞAK'TA OKULLAR TATİL Mİ?

Şu an itibarıyla Uşak Valiliği tarafından il genelini kapsayan resmi bir okul tatili kararı bulunmamaktadır.

Kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi ve risk oluşturması halinde alınacak olası tatil kararı, Valilik tarafından resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Gelişmeler oldukça haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Haber Merkezi

