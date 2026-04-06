Yalçın Küçük hayatını kaybetti
Bir süredir sağlık sorunları ile boğuşan Türk araştırmacı ve akademisyen Yalçın Küçük, 87 yaşında hayatını kaybetti.

Akademi dünyasının acı kaybı.Öğle saatlerinde Türkiye dikkat çeken bir haber ile karşı karşıya kaldı.

Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün 87 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenilen Küçük'ün, yaşa bağlı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

AKADEMİ VE SİYASET DÜNYASINDA ETKİLİ BİR İSİMDİ

Yalçın Küçük, Türkiye'de özellikle sol düşünce, ekonomi politik ve yakın dönem siyasi analizleriyle tanınan bir akademisyen olarak öne çıktı.

Yazdığı kitaplar ve televizyon programlarında yaptığı değerlendirmelerle geniş bir kitle tarafından takip edilen Küçük, eleştirel yaklaşımı ve sert üslubuyla sık sık kamuoyunun gündemine geldi. 

Kaynak: Haber Merkezi

