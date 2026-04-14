Yaz tatili ne zaman başlıyor? 2026 okullar ne zaman kapanacak? 2026 okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

2025-2026 eğitim-öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, tatil planlarını erkenden yapmak isteyen veliler "Okullar ne zaman kapanacak?” sorusuna yanıt arıyor. MEB'in yayımladığı takvime göre, ikinci dönemin yoğun temposu haziran ayında dağıtılacak karnelerle sona erecek. Peki, yaz tatili hangi tarihte başlayacak, 2025-2026 yılı okullar ne zaman kapanacak, yeni dönem ne zaman başlayacak? İşte detaylar... Okullar ne zaman kapanacak? MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim-öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek ve milyonlarca öğrenci yaz tatiline başlamış olacak. Böylece öğrenciler başlamış oldukları 9 aylık eğitim maratonunu tamamlayacaklar. 2026 - 2027 Eğitim - Öğretim yılı ne zaman başlayacak? Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmadı. Ancak mevcut planlamalara göre, 2026-2027 döneminin 7 ya da 14 Eylül Pazartesi günü başlaması öngörülüyor. MEB 2025-2026 TATİL TAKVİMİ Birinci dönem başlangıcı: 8 Eylül 2025 Pazartesi Birinci dönem ara tatili: 10–14 Kasım 2025 Yarıyıl tatili: 19–30 Ocak 2026 İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi İkinci dönem ara tatili: 16–20 Mart 2026 Yaz tatili başlangıcı: 26 Haziran 2026 Cuma Kaynak: Haber Merkezi

