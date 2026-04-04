YKS 2026 ertelenecek mi? 2026 YKS sınavı ne zaman?

Milli maç nedeniyle LGS’nin erkene çekilmesine dair açıklama gelirken gözler YKS’ye çevrildi. Türkiye-Paraguay maçına denk gelen 2026 YKS ertelenecek mi merak ediliyor.

A Milli Takım'ın Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi sonrası turnuva takvimi de netleşti. Türkiye'nin ilk karşılaşması 13 Haziran'da başlayacak, 20 Haziran'da ise Paraguay ile saat 07.00'de karşı karşıya gelinecek. Bu tarihin aynı zamanda YKS sınavıyla çakışması dikkat çekti.

Gözler YKS Kararına Çevrildi

Daha önce benzer bir durum nedeniyle LGS'nin ertelenmesine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama yapılmıştı. Bu gelişmenin ardından gözler şimdi YKS için yapılacak olası açıklamalara çevrildi.

YKS 2026 Ertelenecek mi?

Milyonlarca aday, "2026 YKS ertelenecek mi?” sorusuna yanıt ararken, Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM tarafından şu ana kadar sınavın erteleneceğine dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kamuoyunda oluşan merak nedeniyle, önümüzdeki günlerde konuyla ilgili olumlu ya da olumsuz bir açıklama yapılması bekleniyor.

