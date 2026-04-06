YKS 2026 ertelenecek mi? YKS sınav tarihi Dünya Kupası maçı nedeniyle ertelenecek mi?
YKS sınav tarihlerinin ertelenip ertelenmeyeceği sorusu hâlâ merak konusu olmaya devam ediyor. 2026 YKS tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvimde duyurulmuştu. Öte yandan, A Milli Takım’ın Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasının ardından MEB, LGS sınav tarihinde değişikliğe gitmişti. Peki, YKS sınavları da ertelenecek mi? Detaylar haberimizde...
YKS 2026 sınav tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre duyuruldu. 20-21 Haziran tarihlerinde üç oturum halinde yapılacak üniversite sınavının ilk oturumu 20 Haziran'da gerçekleşecek. Bu tarih, aynı zamanda A Milli Takım'ın Dünya Kupası finallerindeki ikinci maçına denk geldiği için gündeme geldi. Peki, 2026 YKS ertelenecek mi?
YKS ERTELENECEK Mİ?
YKS sınavı bu yıl 20-21 Haziran tarihleri arasında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek. 20 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) aynı zamanda Türkiye-Paraguay maçının oynanacağı gün olması sebebiyle gündeme geldi.
Daha önce LGS sınavı, milli maç dolayısıyla bir gün öne çekilerek 14 Haziran Pazar günü yerine 13 Haziran Cumartesi gününe alındı.
Ayrıca, sınav hazırlıkları dolayısıyla 12 Haziran'da okullar tatil edildi ve kamu personelleri ise idari izinli sayılacak. ÖSYM'den konuya ilişkin bir açıklama gelmesi halinde haberimiz güncellenecektir.
2026 YKS SINAV TARİHLERİ
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), üç oturum halinde gerçekleştirilecek.
2026-YKS 1. Oturum (TYT - Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi
2026-YKS 2. Oturum (AYT - Alan Yeterlilik Testleri): 21 Haziran 2026 Pazar
2026-YKS 3. Oturum (YDT - Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”