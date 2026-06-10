YKS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı 2026 erişime açıldı! ÖSYM YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecanlı bekleyişi sürerken, üniversite hayalleri kuran öğrenciler YKS sınav giriş yerleri için gözlerini ÖSYM’den gelecek duyuruya çevirmişti. YKS sınav giriş yerleri açıklandı. 20-21 Haziran tarihlerinde uygulanacak olan YKS (AYT, TYT ve YDT) sınavlarına hangi okullarda gireceklerini merak eden öğrenciler, YKS sınav giriş belgelerini AİS sistemi üzerinden alabilecek. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır?

2026 YKS sınav giriş yerleri erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından duyurulan YKS sınav giriş yerleriyle birlikte adaylar son hazırlıklarını tamamlayacak. Sınava 10 gün kala heyecanla bekleyen öğrenciler, hangi okullarda sınava gireceklerini bugünden itibaren öğrenebilecek. Peki, 2026 YKS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? 2026 YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI 20 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2026-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR? Adaylar, YKS sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr sayfası üzerinden alacak. YKS sınav giriş yerleri resmi olarak ilan edildiği andan itibaren adaylara posta yoluyla herhangi bir fiziksel belge gönderilmeyecek. Adayların belgelerini internet üzerinden kendilerinin indirmesi ve yazıcıdan çıktı alması gerekiyor. YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN 2026 YKS SINAVI NE ZAMAN? ÖSYM Başkanlığı tarafından duyurulan takvime göre, bu yıl üniversite sınavı haziran ayında gerçekleşecek. 1. Oturum - TYT (Temel Yeterlilik Testi): 20 Haziran 2026 Cumartesi | Saat: 10.15 2. Oturum - AYT (Alan Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 10.15 3. Oturum - YDT (Yabancı Dil Testi): 21 Haziran 2026 Pazar | Saat: 15.45 Kaynak: Haber Merkezi

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