18 Aralık 2024 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

18 Aralık 2024 Çarşamba günü saat 08:59 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın (Tüm): 2.999,00 TL - 3.016,00 TL Gram Altın (Bozuk): 3.002,00 TL - 3.023,00 TL 22 Ayar Altın: 2.737,00 TL 18 Ayar Altın: 2.202,00 TL 14 Ayar Altın: 1.719,00 TL Gremse Altın: 48.385,00 TL - 49.035,00 TL Ata Lira: 19.340,00 TL - 19.725,00 TL Tam Altın: 19.340,00 TL - 19.725,00 TL Yarım Altın: 9.695,00 TL - 9.920,00 TL Çeyrek Altın: 4.845,00 TL - 4.975,00 TL

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