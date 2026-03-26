26 Mart gram altın ne kadar oldu, düşüş devam mı? Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaşın bitmesine yönelik girişimler ortaya atılmaya başlansa da kısa sürede çözümün olmayacağı beklentisi arttı. Altın ve gümüş fiyatları kararsız seyretmeye başladı. 26 Mart gram altın ne kadar oldu, düşüş devam mı? İşte altın ve gümüş fiyatlarında son durum

ALTIN GÜÇLENMEYE ÇALIŞIYOR

Altın, ons başına 4 bin 500 doların üzerinde işlem gördü ve ABD ile İran'dan olası barış görüşmeleri konusunda gelen çelişkili açıklamalar finans piyasalarını tedirgin etmeye devam ederken, önceki iki seanstaki kazanımlarını sürdürmekte zorlanıyor.

Washington, görüşmelerin devam ettiğini savunurken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin çatışmayı çözmeyi ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmayı amaçlayan 15 maddelik bir teklifi Pakistan aracılığıyla İran'a gönderdiği bildirildi. Ancak İran, ABD ile görüşme niyetinde olmadığını ve ABD'nin ateşkes teklifini reddedeceğini, bunun yerine stratejik su yolunun egemen kontrolünü de içeren kendi koşullarını öne süreceğini söyledi.

ABD ayrıca Orta Doğu'ya binlerce asker konuşlandırma emri vererek olası bir kara işgali endişelerini artırdı. Altın, bu ay İran savaşıyla bağlantılı olarak yükselen enerji fiyatlarının enflasyon korkularını körüklemesi ve büyük merkez bankaları arasında şahin bir tutum değişikliğine yol açmasıyla yoğun satış baskısıyla karşı karşıya kaldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 513 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 489 dolar, en yüksek de 4 bin 543 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 521 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 422 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 402 lira, en yüksek de 6 bin 480 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 448 liradan alıcı buluyor.

TAM ALTIN VE CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

Büyük ölçekli birikimlerini korumak isteyenlerin tercihi olan tam altın ve Cumhuriyet altını, portföylerdeki ağırlığını koruyor. Tam altın bugün 43.843 TL alış ve 47.963 TL satış fiyatıyla işlem görüyor. Cumhuriyet altını ise 45.332 TL alış, 46.026 TL satış bandında seyrediyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Düğün sezonu öncesi hazırlık yapanlar ve birikimini küçük altın türlerinde değerlendirmek isteyenler için çeyrek altın fiyatları kritik önem taşıyor. Bugün çeyrek altın alış fiyatı 11.001 TL, satış fiyatı ise 12.665 TL seviyesinden güne başladı. Yarım altın tarafında ise alış 22.006 TL, satış ise 24.303 TL olarak güncellendi.

GÜMÜŞ FİYATLARI YÜKSELİYOR

Gümüş, ons başına 71 doların üzerinde kaldı ancak ABD ve İran'dan potansiyel barış görüşmeleriyle ilgili çelişkili açıklamalar finans piyasalarını tedirgin etmeye devam ederken son kazanımlarını sürdürmekte zorlandı.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 71,36 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 70,39 dolar, en yüksek de 72,21 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 71,87 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 102,8 liradan başladı. Gün içinde en düşük 101,44 lira, en yüksek de 104,04 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 103,5 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi