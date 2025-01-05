5 Ocak 2025 Konya Altın Fiyatları | Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

Konya altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son zamanlarda inişli-çıkışlı bir grafik sergileyen altın fiyatları hafta sonuna yükselişle girdi. Peki Konya’da gram altın ne kadar, Konya’da çeyrek altın düştü mü? İşte Konya altın fiyatları

5 Ocak 2025 Pazar günü saat 09:15 itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde: Gram Altın Tüm: Alış 3,023.00 ₺, Satış 3,040.00 ₺ Gram Altın Bozuk: Alış 3,024.00 ₺, Satış 3,045.50 ₺ 22 Ayar Altın: Alış 2,762.00 ₺

18 Ayar Altın: Alış 2,219.50 ₺ 14 Ayar Altın: Alış 1,732.50 ₺ Gremse Altın: Alış 48,490.00 ₺, Satış 49,405.00 ₺

Ata Lira: Alış 20,135.00 ₺, Satış 20,395.00 ₺ Tam Altın: Alış 19,515.00 ₺, Satış 19,865.00 ₺ Yarım Altın: Alış 9,795.00 ₺, Satış 9,980.00 ₺ Çeyrek Altın: Alış 4,895.00 ₺, Satış 4,995.00 ₺

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