Akaryakıta çifte indirim! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken bir indirim beklentisi gündeme geldi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında önemli düşüşler öngörülüyor.

Beklentilere göre motorinin litre fiyatında yaklaşık 15 TL, benzinin litre fiyatında ise 1,65 TL seviyesinde bir indirim yapılması planlanıyor. Söz konusu indirimin, küresel petrol fiyatlarındaki gerileme ve döviz kurundaki görece stabil seyirden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Özellikle motorin grubunda beklenen yüksek oranlı düşüş, nakliye ve lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok alanda maliyetleri aşağı çekebilecek potansiyele sahip. Bu durumun, dolaylı olarak tüketici fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarının uluslararası petrol piyasaları ve döviz kuru etkisiyle dalgalanmaya devam edeceğini belirterek, önümüzdeki günlerde fiyat hareketlerinin yakından takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

İndirimin kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar, Cuma gününden itibaren pompaya yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi

