GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,613 TL
EURO
52,036 TL
STERLİN
59,964 TL
GRAM
6.828 TL
ÇEYREK
11.605 TL
YARIM
23.169 TL
CUMHURİYET
45.873 TL
EKONOMİ Haberleri

Akaryakıta çifte zam geliyor!

- Güncelleme Tarihi:

İran krizinin etkisi. Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine yapılan indirim yürürlüğe girdi ancak yarın da artış yapılacak.

ABD ve İran savaşı nedeniyle dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 30'a yakını karşılayan ve rafinesi kolay, kaliteli petrolün merkezi olan Basra Körfezi'nde kriz sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altında tutuyor ve ateşkese rağmen gemi geçişlerine izin vermiyor.

Ateşkes kararıyla petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde değer kaybatti. Bu düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

YENİ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin artması nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni zam kararı alındı. Buna göre, motorine litre başına 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılacak.

BUGÜN BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Bugün benzin İstanbul'da 62,18 lira, Ankara'da 63,15 lira, İzmir'de 63,43 lira, doğu illerinde ise 64,78 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 72,43 lira, Ankara'da 73,56 lira, İzmir'de 73,84 lira, doğu illerinde 75,29 liradan satışa sunuluyor.

CUMARTESİ BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak zamla birlikte benzin İstanbul'da 62,62 lira, Ankara'da 63,59 lira, İzmir'de 63,87 lira, doğu illerinde  65,22 liradan satılacak. Motorin İstanbul'da 76,55 lira, Ankara'da 77,68 lira, İzmir'de 77,96 lira, doğu illerinde 79,41 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
