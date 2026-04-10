Akaryakıta çifte zam geliyor!

İran krizinin etkisi. Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorine yapılan indirim yürürlüğe girdi ancak yarın da artış yapılacak.

ABD ve İran savaşı nedeniyle dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 30'a yakını karşılayan ve rafinesi kolay, kaliteli petrolün merkezi olan Basra Körfezi'nde kriz sürüyor.

İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrolü altında tutuyor ve ateşkese rağmen gemi geçişlerine izin vermiyor.

Ateşkes kararıyla petrol fiyatları yüzde 10'un üzerinde değer kaybatti. Bu düşüşün ardından akaryakıt fiyatlarına indirim geldi. Motorine litre başına 12,94 lira, benzine ise 1,09 oranında indirim yapıldı.

YENİ ZAM GELİYOR

Petrol fiyatlarındaki hareketliliğin artması nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarına yarından itibaren geçerli olmak üzere yeni zam kararı alındı. Buna göre, motorine litre başına 4,12 lira, benzine ise 44 kuruş zam yapılacak.

BUGÜN BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Bugün benzin İstanbul'da 62,18 lira, Ankara'da 63,15 lira, İzmir'de 63,43 lira, doğu illerinde ise 64,78 liradan satılıyor. Motorin İstanbul'da 72,43 lira, Ankara'da 73,56 lira, İzmir'de 73,84 lira, doğu illerinde 75,29 liradan satışa sunuluyor.

CUMARTESİ BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLACAK?

Yapılacak zamla birlikte benzin İstanbul'da 62,62 lira, Ankara'da 63,59 lira, İzmir'de 63,87 lira, doğu illerinde 65,22 liradan satılacak. Motorin İstanbul'da 76,55 lira, Ankara'da 77,68 lira, İzmir'de 77,96 lira, doğu illerinde 79,41 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: Haber Merkezi