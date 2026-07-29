ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ ÇARŞAMBA || Altın fiyatlarında düşüş başladı! Gram altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları, Fed'in faiz kararı öncesinde gerilemeye başladı. Orta Doğu'da yaşanan kırılgan saldırılar enflasyon endişelerini hafifletirken, piyasalar Fed'in adımlarına odaklandı.
CANLI ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ 2026
Gram altın fiyatı
Alış: 6.134,78
Satış: 6.135,72
ÇEYREK ALTIN FİYATI 29 TEMMUZ 2026
Alış: 9.974,00
Satış: 10.046,00
ONS ALTIN FİYATI 29 TEMMUZ 2026
Alış 4.022,89 Dolar
Satış: 4.023,45 Dolar
CUMHURİYET ALTINI 29 TEMMUZ 2026
Alış: 39.768,00 TL
Satış: 40.002,00 TL
Kaynak: Haber Merkezi