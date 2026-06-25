Altın fiyatları bugün ne kadar? 25 Haziran Perşembe gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum

Küresel piyasalarda dün yaşanan sert dalgalanmaların ardından altın fiyatları, haftanın dördüncü işlem gününe dengelenme çabasıyla başladı. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen açıklamalar ve ons altındaki baskı, iç piyasada gram ve çeyrek altın fiyatlarında sert hareketlere yol açtı. Yaz döneminde düğün ve nişan alışverişi yapacak olan vatandaşlar ile elindeki birikimi en güvenli limanda değerlendirmek isteyen yatırımcılar, sabahın ilk saatlerinden itibaren altın fiyatlarında son durumu merak ediyor. İşte 25 Haziran gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarında son durum.

Altın fiyatlarında son durum, haftanın dördüncü işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 25 Haziran 2026 Perşembe günü itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasa ekranlarında canlı altın alış-satış rakamlarını, ons altındaki son durumu merak eden vatandaşlar, güncel gram ve çeyrek altın alış satış fiyatlarını sorguluyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Haziran 2026 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları. GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Gram altın alış: 5.979,23 Gram altın satış: 5.980,19 ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Çeyrek altın alış: 9.861,00 Çeyrek altın satış: 9.958,00 ONS ALTIN ALIŞ SATIŞ FİYATI Ons altın alış: 3.988,03 Ons altın satış: 3.988,67 YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Yarım altın alış: 19.692,00 Yarım altın satış: 19.880,00 TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI Tam altın alış: 39.053,47 Tam altın satış: 39.855,22 CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI Cumhuriyet altını alış: 39.240,00 Cumhuriyet altını satış: 39.621,00 Kaynak: Haber Merkezi

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