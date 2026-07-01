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EKONOMİ Haberleri

Altın fiyatları ne kadar? Yeniden düşüş başladı mı? İşte 1 Temmuz Çarşamba Altın Fiyatları

Altın fiyatları ne kadar? Yeniden düşüş başladı mı? İşte 1 Temmuz Çarşamba Altın Fiyatları
Altın fiyatları tahvil faizlerindeki yükseliş ve Fed beklentileriyle gerileme gösterdi. Altın fiyatları ne kadar? Yeniden düşüş başladı mı? İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba Altın Fiyatları

Altın fiyatları, ABD ekonomisinin güçlü verilerinin ekonominin direncini vurgulaması ve Fed'in bu yıl faiz oranlarını artıracağına dair beklentileri güçlendirmesiyle, ons başına 4 bin doların altına gerileyerek yaklaşık sekiz ayın en düşük seviyesine yaklaştı.

Son JOLTS raporu, iş ilanlarının iki yılın en yüksek seviyesine çıktığını gösterirken, analistler Haziran ayı tarım dışı istihdam verilerinde de sağlam bir artış bekliyor. Bu arada, son çekirdek enflasyon verileri Fed'in yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kaldı.

Piyasalar şu anda bu yıl en az bir Fed faiz artırımını fiyatlıyor ve ilki Eylül ayında gerçekleşebilir. Yatırımcılar ayrıca, kalıcı bir ateşkes anlaşması umuduyla Katar'da devam eden ABD-İran barış görüşmelerinden de güncellemeler bekliyor, ancak iki tarafın doğrudan görüşme yapması beklenmiyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 11 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3 bin 970 dolar, en yüksek de 4 bin 18 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3 bin 976 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 11 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 957 lira, en yüksek de 6 bin 28 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 967 liradan alıcı buluyor.

GRAM ALTIN FİYATI

5.971,9760

5.972,8310

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

 

3.982,98

3.984,00

ÇEYREK ALTIN FİYATI

 

9.553,2100

9.763,9500

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

38.214,1200

38.936,0100

TAM ALTIN FİYATI

 

38.720,00

39.251,00

YARIM ALTIN FİYATI

 

19.054,60

19.534,76

ZİYNET ALTINI FİYATI

38.228,66

38.950,04

ATA ALTIN FİYATI

 

39.840,19

40.855,13

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

 

3.243,68

4.408,41

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

 

5.414,70

5.691,74

GREMSE ALTIN FİYATI

 

96.429,00

98.051,00

Kaynak: Haber Merkezi

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