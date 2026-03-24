ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | 24 Mart altın fiyatları ne kadar, gram altında düşüş devam edecek mi?

Altın fiyatlarında Mart 2026 itibarıyla yaşanan sert geri çekilme, yatırımcıyı alarm durumuna geçirdi. Ons altın 4.300 dolar seviyelerini test ederken, gram altın 6.000 TL sınırına sarktı. Peki, bu düşüş bir alım fırsatı mı yoksa satış dalgası devam edecek mi? İşte 24 Mart altın fiyatlarında son durum..

Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum nedir? Altında düşüş trendi sürüyor! Piyasalarda hareketlilik arttı. Fed'in faiz hamleleri ve jeopolitik risklerin gölgesinde gram ve ons altında beklenen yeni destek seviyeleri belli oldu. İşte altın yatırımcısı için altın fiyatlarında son gelişmeler.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Orta Doğu'daki gerilimin petrol fiyatlarını %50'ye yakın artırması, küresel piyasalarda büyük bir enflasyon şoku yarattı. Bu durum, kurumsal yatırımcıların diğer pozisyonlarındaki zararları karşılamak için en likit varlık olan altına yönelip satış yapmalarına neden oldu.

Artan enerji maliyetleri enflasyon endişelerini körüklediği için, piyasalar Fed'in faiz indiriminden vazgeçip yeniden faiz artışına gidebileceğini fiyatlamaya başladı. Getirisi olmayan altın, yükselen tahvil faizleri karşısında baskı altında kaldı.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Uzmanlar, gram altında 6.000 TL altındaki sarkmaların ve ons tarafındaki 4.250 dolar seviyelerinin uzun vadeli yatırımcılar için "kademeli alım" fırsatı olabileceğine dikkat çekiyor. Kısa vadede dalgalanma devam etse de, jeopolitik risklerin masada kalması ve merkez bankalarının fiziksel altın alımları, orta vadeli yükseliş beklentisini koruyor.

ALTIN FİYATLARI 24 MART 2026

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 6.194,75 TL

SATIŞ: 6.195,65 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 10.757,95 TL

SATIŞ: 11.042,45 TL

YARIM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 21.448,66 TL

SATIŞ: 22.084,91 TL

TAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 43.105,00 TL

SATIŞ: 44.937,00 TL

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

ALIŞ: 44.397,00 TL

SATIŞ: 45.042,00 TL

Kaynak: Haber Merkezi