ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | Altın fiyatları yükseliyor mu? 25 Mart gram altın ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’la anlaşma için müzakerelerin devam ettiğini duyurmasıyla yükselişe geçti. Gümüş de altına paralel yükseliş göstermeye başladı.

Altın, yüzde 2'den fazla yükselerek 4 bin 600 doların hafif üzerine çıktı ve önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Bu yükseliş, ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberler ve uzun süredir devam eden Orta Doğu çatışmasının sona ermesi umutlarının artmasıyla gerçekleşti. Gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Altın fiyatlarında son durum nedir?  İşte altın yatırımcısı için altın fiyatlarında son gelişmeler..

İsrail medyası, Washington'ın müzakereleri mümkün kılmak için bir aylık ateşkes aradığını belirtirken, New York Times, ABD'nin İran'a çatışmayı çözmek için 15 maddelik bir öneri gönderdiğini bildirdi.

Bu durum, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü hafifletmek için seçenekleri değerlendirirken bölgeye yaklaşık 2 bin asker konuşlandırma emri vermesinin ardından bile iyimserliği artırdı.

Altın, daha önce Mart ayındaki zirvesinden yüzde 25'e kadar düşmüştü; bu düşüş, İran savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesi ve büyük merkez bankalarının bu yıl faiz oranlarını artırabileceği beklentilerini güçlendirmesiyle gerçekleşmişti. Fed yöneticisi Michael Barr, enflasyonla mücadele etmek için merkez bankasının faiz oranlarını bir süre yüksek tutması gerekebileceğini söyledi.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 477 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 456 dolar, en yüksek de 4 bin 601 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 573 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 378 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 353 lira, en yüksek de 6 bin 560 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 521 liradan alıcı buluyor.

İYİMSERLİK GÜMÜŞÜ DE YÜKSELTİYOR

Gümüş, ons başına yaklaşık 74 dolara yükselerek yüzde 4 oranında değer kazandı ve Ortadoğu'daki uzun süreli çatışmanın sona ermesine yönelik iyimserliğin artması ve ABD'nin İran ile görüşmeler yürüttüğüne dair haberlerle birlikte üçüncü ardışık seansta da yükselişini sürdürdü.

ONS GÜMÜŞ

Ons gümüş güne 71,34 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 71,09 dolar, en yüksek de 74,55 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 73,61 dolardan işlem geçiyor.

GRAM GÜMÜŞ

Gram gümüş güne 103,2 liradan başladı. Gün içinde en düşük 102,8 lira, en yüksek de 107,8 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 106,5 liradan alıcı buluyor.

