ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM | Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

Altın fiyatları 13 Nisan 2026 verileri günün ilk saatlerinden itibaren piyasalardaki hareketlilikle birlikte dikkat çekiyor. Küresel gelişmeler ve döviz kurundaki değişimler altın piyasasını doğrudan etkilerken, gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında güncel rakamlar merak ediliyor. Peki canlı altın fiyatları kaç TL, ne kadar arttı?

Hürmüz Boğazı'nın ablukaya alınacağına yönelik haberler, küresel piyasaları yönlendiriyor. Bu gelişmelerle piyasalarda "yeni bir gerilim" fiyatlamaları öne çıktı. Öte yandan yurt içinde gözler ödemeler dengesi verilerine çevrildi. Altının onsu, güne düşüşle başlamasının ardından sınırlı yükseliş göstererek dalgalı seyirde ilerliyor. Ons altın 4 bin 729 dolardan işlem görüyor. DÖVİZ Dolar/TL, cuma gününü 44,6200'den tamamlarken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 44,7228'den işlem görüyor. Dolar endeksi de yüzde 0,4 yükselişle 99 seviyesine çıktı. YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI Gram altın: 6 bin 802 lira Çeyrek altın: 11 bin 533 lira Cumhuriyet altını: 46 bin 968 lira Tam altın: 46 bin 110 lira Yarım altın: 23 bin 59 lira DÖVİZ FİYATLARI Döviz fiyatlarında son durum şöyle: Dolar: 44,7228 lira Euro: 52,3110 lira Sterlin: 59,9335 lira BORSA İSTANBUL Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisan vadeli kontrat ise cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,63 artışla 16.534,00 puandan işlem gördü. PETROL Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,4 artışla 101,73 dolara yükseldi. BITCOIN Kripto para piyasasında en fazla işlem gören Bitcoin, 71 bin 14,1 dolardan işlem görüyor. Kaynak: Haber Merkezi

