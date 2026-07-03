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EKONOMİ Haberleri

Altın yüzde 5 yükseldi! Bugün gram altın ne kadar? 3 Temmuz 2026 Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın yüzde 5 yükseldi! Bugün gram altın ne kadar? 3 Temmuz 2026 Altın Fiyatlarında Son Durum
Altın fiyatları hafta başından bu yana yüzde 5 civarında yükseliş gösterdi.

Altın, ons başına 4 bin 200 dolara doğru yükselerek önceki seanstaki kazanımlarını genişletti. Beklentilerin altında kalan ABD istihdam verileri, yatırımcıların Fed'in faiz artırımlarına ilişkin bahislerini azaltmalarına neden oldu. ABD ekonomisi Haziran ayında sadece 57 bin yeni iş ekledi; bu, son dört ayın en düşük rakamı ve 110 binlik beklentilerin çok altında kaldı.

İşsizlik oranı ise yüzde 4,2 seviyesinde gerçekleşti. Bu, Çarşamba günü açıklanan ve özel sektördeki iş büyümesinin de beklentilerin altında kaldığını gösteren raporun ardından geldi. Fed fonları vadeli işlemleri, Eylül ayında faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak gösteriyor; bu oran, son istihdam verilerinden önce yüzde 67 idi. Fed Başkanı Kevin Warsh da bu hafta enflasyon beklentilerinin azaldığını söylerken, merkez bankasının fiyat istikrarını koruma taahhüdünü yineledi. Bu arada, altın, düşük petrol fiyatları ve ABD-İran görüşmelerindeki ilerlemeyle birlikte Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemi trafiğinin toparlanmaya devam etmesiyle enflasyon endişelerinin azalmasından ek destek aldı.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 126 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 121 dolar, en yüksek de 4 bin 195 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 181 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 196 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 190 lira, en yüksek de 6 bin 310 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 290 liradan alıcı buluyor. Altın fiyatları hafta başında 6 bin lira seviyesindeydi. Haftanın son işlem gününde 6 bin 310 liraya kadar yükseldi ve kısa sürede yatırımcısına yüzde 5 seviyesinde kazanç sağladı.

GRAM ALTIN FİYATI

6.286,3230

6.287,2260

ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

 

4.182,09

4.182,93

ÇEYREK ALTIN FİYATI

 

10.058,4800

10.280,0300

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

 

40.237,9100

40.997,0800

TAM ALTIN FİYATI

40.869,00

41.245,00

YARIM ALTIN FİYATI

20.050,78

20.556,67

ZİYNET ALTINI FİYATI

40.227,26

40.987,61

ATA ALTIN FİYATI

40.952,21

42.026,30

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

 

3.428,32

4.606,74

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

 

5.715,27

5.918,98

GREMSE ALTIN FİYATI

 

101.780,00

103.035,00

Kaynak: Haber Merkezi

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