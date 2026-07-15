Altında kartlar yeniden dağıtılıyor! Bugün gram altın ne kadar? 15 Temmuz Çarşamba Altın Fiyatları

ABD’deki düşük enflasyon sayesinde altın kazançlarını korudu.

Altın, ons başına 4 bin 50 dolar civarında işlem gördü ve önceki seanstaki yüzde 1'den fazla kazancını korudu. Beklenenden düşük gelen ABD enflasyon verileri, yatırımcıların Fed faiz artırımı beklentilerini düşürmesine neden oldu.

Yıllık ABD enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 3,5'e geriledi (Mayıs ayında yüzde 4,2 idi) ve düşük petrol fiyatlarının enerjiyle ilgili enflasyonu hafifletmesine yardımcı olmasıyla yüzde 3,8'lik beklentilerin altında kaldı.

Tüketici fiyatları da bir önceki aya göre yüzde 0,4 düştü ve 2020'den bu yana ilk aylık düşüşü kaydetti. Bu arada, Fed Başkanı Kevin Warsh, dün Kongre'deki ifadesinde merkez bankasının fiyat istikrarını yeniden sağlamaya olan bağlılığını yineledi, ancak daha agresif bir politika duruşu sinyali vermekten kaçındı.

ABD ve İran arasındaki gerilimlerin yeniden artması petrol fiyatlarını yükselttiği ve enflasyon endişelerini yatırımcıların radarında tuttuğu için piyasalar, Eylül ayında Fed'in faiz artırımı olasılığını yaklaşık yüzde 50 olarak fiyatlandırmaya devam ediyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 4 bin 52 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 28 dolar, en yüksek de 4 bin 62 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 31 dolardan işlem geçiyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 6 bin 128 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 91 lira, en yüksek de 6 bin 141 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 96 liradan alıcı buluyor.

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.097,27 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.009,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.998,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 40.182,83 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.808,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 100.765,21 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.030,93 Dolar

Kaynak: Haber Merkezi