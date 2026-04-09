Altının gramı 6 bin 770 liradan işlem görüyor

Gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 770 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 540 liradan satılıyor.
Dün ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 6 bin 753 liradan tamamladı.
Güne yükselişle başlayan gram altın saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,30 artışla 6 bin 770 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakika itibarıyla çeyrek altın 11 bin 260 liradan, Cumhuriyet altını 45 bin 540 liradan satılıyor.
Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 725 dolardan işlem görüyor.
Hürmüz Boğazı'nda akışın tam normalleşmediğine ve jeopolitik risklerin fiyatlamalarda etkisini sürdürdüğüne işaret eden gelişmeler altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili oluyor.
Öte yandan dün açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanakları, Orta Doğu'daki gerilimin ekonomide çift yönlü risk oluşturduğunu açıklıyor. Enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıların güçlenebileceği, buna karşın iş gücü piyasasında zayıflama riskinin arttığı değerlendirmesi, Fed'i faiz indirimi ile artışı arasında daha zor bir dengeyle karşı karşıya bırakıyor.
Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE Fiyat Endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”