Araç sahibi herkes ödeyecek! 290 bin lirayı aştı: Kural sil baştan değişiyor! İşte yenilikler

Trafik sigortası poliçe primleri güncellendi. Yapılan zamlarla birlikte 1 Ocak 2026’dan sonra trafik sigortalarına ilişkin önemli değişiklikler yapılacak. Trafiğe çıkma 15 bin liradan başlıyor, 290 bin liraya sigorta primi ödeyecek araç da var.

Trafikteki araçların hepsinin zorunlu trafik sigortası poliçesi bulunuyor. 3'üncü kişilere karşı verilen zararlar limitler dahilinde trafik sigortasından karşılanıyor ve mağduriyet yaşanmıyor.

Zorunlu trafik sigortası primleri Sigorta Bilgi Merkezi vasıtasıyla her ay duyuruluyor. Bu ayki veriler de resmen açıklanmış oldu.

Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını dördüncü basamaktan sigorta yaptırdığında 15 bin 60 lira vermeden trafiğe çıkaramayacak. Trafik sigortası yaptırmadan yola çıkması halinde polis tarafından yakalanması durumunda ceza kesilip aracının bağlanması gerekecek.

PRİMLER NE KADAR OLDU?

Trafik sigortası primlerine ortalama olarak yüzde 1 oranında zam yapıldı. İstanbul'daki sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 45 bin 181 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 530 lira oldu. Başka bir deyişle riski ile risksiz arasındaki fark yüzde 500 civarında.

Ankara'da sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 43 bin 902 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 317 lira oldu.

İzmir'de sıfırıncı basamakta bulunan içten yanmalı motora sahip riskli sürücünün primi 42 bin 623 lira olurken riski en düşük olan 8'inci basamaktaki sürücünün primi 7 bin 104 lira oldu.

TAKSİLERİN SİGORTASI YÜKSELDİ

İstanbul'da ticari taksilerin sıfırıncı basamak prim tutarı 121 bin 397 lira olurken sekizinci basamaktaki tutar 20 bin 233 lira oldu.

Ankara'da bu tutar en yüksek 117 bin 961 lira, en düşük 19 bin 660 lira, İzmir'de en yüksek 114 bin 526 lira, en düşük de 19 bin 88 lira olarak belirlendi.

OTOBÜSLER ZİRVEYİ BIRAKMIYOR

İstanbul'da sıfırıncı basamaktaki bir 31 ve üstü koltuğa sahip otobüsün zorunlu trafik sigortası 290 bin 969 liraya yükseldi. Sekizinci basamağı ise 48 bin 495 lira oldu.

TRAFİK SİGORTASINDA KURAL DEĞİŞİYOR

Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum kaza yapmayan sürücüyü cezalandırırken kaza yapan sürücüye ödül olarak yansıyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örnek vermek gerekirse 8'nci basamaktayken bir yeni bir araç daha aldınız ve alacağınız araç için yapacağınız trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacak.

Ancak 1'inci basamakta bulunan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları araç 4'üncü basamak değil 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak.

Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için kural değişmedi ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler.

POLİÇESİNİ ERKEN YENİLEYENLER DİKKAT

Trafik sigortası poliçesini süresinden önce yenileyenler yeni poliçenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar trafik kazasına karışırsa şu anki uygulamada basamakları değişmiyordu. Ancak yeni düzenlemeyle birlikte poliçesini erken yenileyen ve yeni poliçenin devreye gireceği tarihe kadar kaza yapan sürücülerin hasarsızlık basamakları diğer poliçe yenileme döneminde bir basamak aşağı düşecek.

YENİ DÜZENLEME HASARSIZ SÜRÜCÜLERİ KORUYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken hasarlı sürücülere verilen haklar da geri alınmış oldu.

Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi