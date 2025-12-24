Asgari ücret sonrası hepsi değişti! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, BES, GSS primi ne kadar oldu?

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve 28 bin 75 TL olduğu açıklandı.
NELER DEĞİŞECEK?
Asgari ücretle birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tabanı da yeniden belirleniyor.
İşsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs... borçlanmaları değişiklik gösterecek.
KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU
Asgari ücrete yapılan artışla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 33 bin 30 TL oldu.
Asgari ücret sonrası hepsi değişti. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, BES, GSS primi...
En düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 TL
En yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221 TL
GSS aylık primi bin 981 TL
GSS yıllık primi 23 bin 781 TL
İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 10 bin 568 TL
İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 79 bin 264 TL
En düşük BAĞ-KUR primi 9 bin 825 TL
BES kesintisi 990,79 TL
Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri 10 bin 733,68 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en düşük günlük) 495 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en düşük aylık) 14 bin 863 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en yüksek günlük) 3 bin 712 TL
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en yüksek aylık) 111 bin 360 TL
Stajyer maaşı 8 bin 421 TL
Kaynak: Haber Merkezi