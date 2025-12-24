GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,97
EURO
50,58
STERLİN
58,19
GRAM
6.279,28
ÇEYREK
10.315,84
YARIM ALTIN
20.531,89
CUMHURİYET ALTINI
40.934,21
EKONOMİ Haberleri

Asgari ücret sonrası hepsi değişti! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, BES, GSS primi ne kadar oldu?

Asgari ücret sonrası hepsi değişti! İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, BES, GSS primi ne kadar oldu?
2026 yılı asgari ücret zammının belli olmasının ardından, işsizlik maaşı emeklilik ödemeleri, BES, GSS primi, stajyer maaşı, kıdem tazminatı tavanı gibi birçok kalem değişti.

Türkiye'de milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı görüşmeleri tamamlandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun gerçekleştirdiği 3 toplantının ardından, yeni yılda uygulanacak olan asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve 28 bin 75 TL olduğu açıklandı. 

NELER DEĞİŞECEK?

Asgari ücretle birlikte asgari ücretlilerin kıdem tazminatı tabanı da yeniden belirleniyor.

İşsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primleri, doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs... borçlanmaları değişiklik gösterecek.

KIDEM TAZMİNATI TABANI BELLİ OLDU

Asgari ücrete yapılan artışla birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı 33 bin 30 TL oldu.  

Asgari ücret sonrası hepsi değişti. İşsizlik maaşı, kıdem tazminatı tabanı, BES, GSS primi... 

En düşük işsizlik maaşı 13 bin 110 TL

En yüksek işsizlik maaşı 26 bin 221 TL

GSS aylık primi bin 981 TL

GSS yıllık primi 23 bin 781 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 10 bin 568 TL

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 79 bin 264 TL

En düşük BAĞ-KUR primi 9 bin 825 TL

BES kesintisi 990,79 TL

Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri 10 bin 733,68 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en düşük günlük) 495 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en düşük aylık) 14 bin 863 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en yüksek günlük) 3 bin 712 TL

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs borçlanmaları (en yüksek aylık) 111 bin 360 TL

Stajyer maaşı 8 bin 421 TL

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER