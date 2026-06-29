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EKONOMİ Haberleri

AYD Otomotiv TİM İlk 1.000 İhracatçı Listesinde Yükselişini Sürdürdü

AYD Otomotiv TİM İlk 1.000 İhracatçı Listesinde Yükselişini Sürdürdü

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen 33. Olağan Genel Kurul ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni, 26 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenen organizasyonda, Türkiye'nin ihracat performansı değerlendirilirken başarılı ihracatçılar ödüllendirildi.

Türkiye'nin önde gelen ihracatçılarını bir araya getiren programa AYD Otomotiv'i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın katıldı. Kamu temsilcileri, iş dünyası ve ihracatçı firmaların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, TİM tarafından hazırlanan 2025 yılı ihracat sıralaması da kamuoyuna açıklandı.

Açıklanan verilere göre AYD Otomotiv, her yıl olduğu gibi bu yıl da açık ara Konya'nın ihracat şampiyonu olmayı başardı. Türkiye'nin en büyük ihracatçıları arasında geçen yıla göre üç basamak yükselerek 97'nci sıradan 94'üncü sıraya çıktı. Otomotiv sektörü sıralamasında ise 19'uncu sıradan 17'nci sıraya yükselerek ihracattaki istikrarlı büyümesini bir kez daha ortaya koydu.

Elde edilen başarıyı değerlendiren AYD Otomotiv Endüstri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Harun Aydın, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yatırımlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu başarı; ihracat odaklı büyüme stratejimizin, katma değerli üretim anlayışımızın ve sürdürülebilir yatırım politikalarımızın doğal bir sonucudur. Küresel ticarette yaşanan belirsizliklere rağmen üretim gücümüzü ve uluslararası pazarlardaki rekabetçiliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Genel ve sektörel sıralamada elde ettiğimiz yükseliş; pazar çeşitliliği, yüksek katma değerli üretim ve uzun vadeli ihracat vizyonumuzun bir yansımasıdır."

Yeni dönemde ihracat hacmini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade eden Aydın, yeni pazarlara açılma çalışmalarını hızlandırırken mevcut pazarlardaki etkinliklerini de güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır anlayışıyla çıktığımız bu yolda; işimizi en iyi şekilde yapmanın, ülkeye hizmet etmenin en güçlü yollarından biri olduğuna inanıyoruz. Aynı inanç ve kararlılıkla üretmeye, ihracatımızla Türkiye ekonomisine değer katmaya devam ediyoruz. Bu başarıda pay sahibi olan tüm çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyor, birlikte daha büyük başarılara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.” İfadeleriyle sözlerini tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

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