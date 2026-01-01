CANLI ALTIN FİYATLARI | Bugün Konya’da altın fiyatları: 01 Ocak 2026 Konya’da gram, çeyrek, tam altın ne kadar? Altın düştü mü?

01 Ocak 2026 Perşembe günü itibarıyla Konya'da güncel altın fiyatları şu şekilde:
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Has Altın (0,9999): Alış 6.174,53 ₺ – Satış 6.228,26 ₺
Gram (24 Ayar): Alış 6.143,66 ₺ – Satış 6.269,62 ₺
22 Ayar Gram: Alış 5.630,99 ₺ – Satış 5.798,65 ₺
22 Ayar Hurda: Alış 5.630,99 ₺ – Satış 5.679,98 ₺
18 Ayar: Alış 4.256,26 ₺ – Satış 4.671,19 ₺
14 Ayar: Alış 3.460,03 ₺ – Satış 3.643,53 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ATA LİRA NE KADAR?
Ata Cumhuriyet: Alış 41.054,64 ₺ – Satış 41.856,62 ₺
Ata Beşli: Alış 202.456,22 ₺ – Satış 208.891,89 ₺
Reşat: Alış 40.474,91 ₺ – Satış 42.758,49 ₺
Hamit: Alış 40.474,91 ₺ – Satış 42.758,49 ₺
KONYA ALTIN FİYATLARI | KONYA'DA ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek: Alış 9.874,45 ₺ – Satış 10.233,27 ₺
Yarım: Alış 19.717,19 ₺ – Satış 20.446,55 ₺
Teklik (Tam): Alış 39.430,41 ₺ – Satış 40.765,14 ₺
Gremse: Alış 98.754,41 ₺ – Satış 101.632,95 ₺
Gremse Beşli: Alış 196.735,83 ₺ – Satış 207.904,22 ₺
